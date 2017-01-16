Доработка на WP

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Завершен4 заявки179 просмотров

1. Не отображаются карточки товара в разделе "Интерьеры" http://идеальные-ковры.рф/interior/  (Видно только 12, их более 200)

2. Изменить номер телефона (в каждой карточке и на главной странице)

3. Кривое отображение карточек товара http://joxi.ru/E2pkNKVHodX4mY  Нужно сделать ровно и симметрично

4. Изменить подпись на фото, при загрузке на сайт (Сейчас подпись проставляется крупным шрифтом и разного размера)

WordPress
8 лет назад
serebroooo
Эдуард 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Очень качественно и добросовестно сделал работу. Рекомендую как надежного и профессионального специалиста
Все супер, заказчика рекомендую.

Заявки фрилансеров

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад