CMS Contao (открытый код) - доработать сайт

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок188 просмотров

1. Вылили сайт на сервер - перестали подключаться файлы стилей. Это поправить. Нужны изначальные стили движка + возможность подключить свой 1 файл стиля. Чтобы в нём прописывать оформление

2. Настроить возможность комментировать новости.

Если у Вас много отзывов - оплачу 100% работы вперёд (за каждый пункт задания отельно)

8 лет назад
needdesigner
Артём 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров