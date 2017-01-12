Добрый день! Необходимо внести доработки изложенные в файле: https://docs.google.com/document/d/1DKnVfSovuEv0TsENNa0wGVstHIhqjrSzX_C_3T-0x2U/edit Оплата по факту либо БС. В рамках работы могут быть доработки на 5-10% Исполнитель несет ответственность за ...
CMS Contao (открытый код) - доработать сайт
1. Вылили сайт на сервер - перестали подключаться файлы стилей. Это поправить. Нужны изначальные стили движка + возможность подключить свой 1 файл стиля. Чтобы в нём прописывать оформление
2. Настроить возможность комментировать новости.
Если у Вас много отзывов - оплачу 100% работы вперёд (за каждый пункт задания отельно)
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