Внести изменения на сайт по ТЗ, CMS OpenCart

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка115 просмотров

Добрый день! 

Необходимо внести доработки изложенные в файле: 

https://docs.google.com/document/d/1DKnVfSovuEv0TsENNa0wGVstHIhqjrSzX_C_3T-0x2U/edit

Оплата по факту либо БС.

В рамках работы могут быть доработки на 5-10%

Исполнитель несет ответственность за регрессии сайта

Opencart
8 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров