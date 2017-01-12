Залить 2 сайта на Хостинг через ssh

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок150 просмотров

Нужно залить 2 сайта на Хостинг через ssh (доступы по FTP нет).

8 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров