Верстка и внедрение в шаблон 1 страницы

Необходимо изменить страницу товара в шаблоне shopify. Если Вы не работали с данной системой, но имеете нормальный опыт работы с шаблонами других систем, то Вам под силу!

Вот что надо (отображение на ком-ре) - https://yadi.sk/d/H4rCYqll38ZadH

Вот что сейчас (отображение на ком-ре) - https://yadi.sk/d/P8txYM_T38ZbVS

Требования к исполнителю:

1. Опыт. Новичков не рассматриваем. Минимум 10 отзывов.

2. Студии не рассматриваем. Общие заявки без конкретики - также не рассматриваем.

3. Рассматриваем заявки с ценой и со сроками. Если бюджет не подходит, пишите свой, он не окончательный. Но в любом случае максимально профессионального по минимальной стоимости из профессионалов.

Требования к исполнению:

1. Минимальное кол-во костылей. Все что нарисовано можно добиться стандартными средствами. Из изменений, которые не решаются просто версткой, это

а. Вместо 1й картинки подгружаются пиктограммы всех. (но это решается средствами шаблона, можно подсмотреть в другом шаблоне как сделано)

б. Сейчас кнопка "подробнее" и при нажатии открытие полного описания. Нам надо чтобы часть описания была на странице и открывалось полностью при нажатии на "подробнее"

2. Содержимое левой прозрачной полосы центрировалось вертикально.

PSD, файлы шаблона предоставлю.