Определение ошибок в коде и верстки

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки129 просмотров

Добрый день, нужен специалист который найдет ошибки в коде сайта и верстки.

Платформа Mod.x

Сайт из 30 страниц.

*Ссылку отправлю только выбранному специалисту.

8 лет назад
t6protos
Михаил 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров