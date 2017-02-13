Натянуть страницы сайта на WordPress и настроить WooCommerse

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен18 заявок190 просмотров

Требуется натянуть 7 страниц на WP, настроить Интернет магазин на Вукомерс и подключить Яндекс.Кассу к нему.

Срок - 14 дней.

WordPress
8 лет назад
Melonor
Олег 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$200
14 дней
Второй проект и снова удачно. Олег мастер своего дела, да и просто хороший отзывчивый человек. Однозначно рекомендую его к сотрудничеству как отличного спеца по WordPress
Сотрудничеством доволен, рекомендую

Заявки фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад