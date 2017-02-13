Установлен ocStore 2.1.0.2.1 И натянут шаблон ShopStore2 Надо настроить этот шаблон (а так же модули, входящие в сборку с шаблоном) и внешний вид. То есть на новом сайте надо сделать всё ...
Натянуть страницы сайта на WordPress и настроить WooCommerse
Требуется натянуть 7 страниц на WP, настроить Интернет магазин на Вукомерс и подключить Яндекс.Кассу к нему.
Срок - 14 дней.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо установить, настроить Bitrix-шаблон в действующий интегрированный с 1С интернет-магазин на Bitrix, а так же доработать под конкретное задание. Условия: - Положительные отзывы. - Большой опыт работы с Bitrix. - Контакты через ...Закрыт8 лет назад
- $18
Сделать меню,чтобы отображалось в мобильной версииЗакрыт8 лет назад
- $130
- меню в мобильной версии не отображает - изменить язык с английского на модулях - добавить картинки на слайдеры - изменить высоту хедераСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт-каталог, тематика - скатерти и текстиль. Нужна верстка + натяжка на wordpress. Онлайн оплаты не будет. Все онлайн-заказы будут заканчиваться отправлением заявки из корзины с товарами. Нужна грамотная и простая модель, ...Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть макеты нужен сайт.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется специалист который сможет решить данную задачу перенос контента с движка Joomla 1.5 на 3.6 Для решения задачи предоставим нужные данные, есть также купленное решение для обновления Jooml'ы pkg_spupgrade Так же есть спарсенный контент ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $80
Нужно перенести сайт с MaxSite CMS на Wordpress, с сохранением контента и пользовательского функционала. сайт: funout.net Требования: - точная настройка постраничных редиректов со всех старых URL на новые, средствами PHP/nginx (не ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
В общем проблема такая, после обновления wordpress на версию 4.7 некоторые функции нашего сайта стали блокироватЬся. Необходимо найти и устранитЬ причину.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо провести интеграцию, на сайте стоит плагин "Contact Form 7"Закрыт8 лет назад