Перенести сайт с MaxSite CMS на Wordpress

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки212 просмотров

Нужно перенести сайт с MaxSite CMS на Wordpress, с сохранением контента и пользовательского функционала. сайт: funout.net 

Требования: 

- точная настройка постраничных редиректов со всех старых URL на новые, средствами PHP/nginx (не apache) 

- сохранение текущего дизайна (и адаптивной верстки) 

- сохранение элементов SEO: теги , <meta description> (реализовать с использованием плагина Yoast), <h1>.</p>

ApacheNginxPHPWordPress
8 лет назад
bestprojects
Иван 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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