Сделать меню,чтобы отображалось в мобильной версии
Перенести сайт с MaxSite CMS на Wordpress
Нужно перенести сайт с MaxSite CMS на Wordpress, с сохранением контента и пользовательского функционала. сайт: funout.net
Требования:
- точная настройка постраничных редиректов со всех старых URL на новые, средствами PHP/nginx (не apache)
- сохранение текущего дизайна (и адаптивной верстки)
- сохранение элементов SEO: теги , <meta description> (реализовать с использованием плагина Yoast), <h1>.</p>
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