Перенести сайт с MaxSite CMS на Wordpress

Есть свёрстанный сайт, вот тут странички https://goo.gl/4hELAs нужно интегрировать в Битрикс Сайт по аренде/покупки лофта Предназначен, как для арендодателей/продавцов, так и для арендующего/покупателя. Вот тут подробнее. https://docs.google.com/document/d/1XNGEc8Jaw2lWZ0M5TPiDFY-bkjygvXBDQuPv8A3avKE/edit?usp=sharing Пишите, пожалуйста, ...