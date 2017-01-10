Допилить сайт на Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок119 просмотров

Необходимо реализовать ряд программных доработок сайта на CMS Magento. В заявке жду стоимость за час работы над проектом, после чего отправлю подробности для дальнейшего обсуждения.

Желательно чтобы исполнитель имел опыт работы с данной CMS. 

Magento
8 лет назад
sabinajulia
Юлия 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров