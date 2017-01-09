Перенос сайта на Joomla с оригинала под Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок145 просмотров

Необходимо сделать точную копию сайта на Joomla. Оригинал работает под управлением wordpress, 2 языка.

Контент также должен быть перенесен (в противном случае не совсем понятно, как

оценивать качество конечного результата). Контента немного – 7 страниц

Работа срочная

От вас хотел бы видеть реальные сроки работы, каким методом будете пользоваться и стоимость этой работы.

JoomlaWordPress
8 лет назад
5k-studio
Евгений 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров