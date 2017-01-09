Нужно установить и настроить Интернет-магазин на сайте на Wordpress. Сайт http://lekarstvennyetravy.ru/pricelist/sbory Можно сделать на E-commerce. Дизайн переделывать не нужно. Страница категории с товарами: http://lekarstvennyetravy.ru/pricelist/sbory (добавить цену) В шапке добавить корзину. ...
Перенос сайта на Joomla с оригинала под Wordpress
Необходимо сделать точную копию сайта на Joomla. Оригинал работает под управлением wordpress, 2 языка.
Контент также должен быть перенесен (в противном случае не совсем понятно, как
оценивать качество конечного результата). Контента немного – 7 страниц
Работа срочная
От вас хотел бы видеть реальные сроки работы, каким методом будете пользоваться и стоимость этой работы.
Заявки фрилансеров
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