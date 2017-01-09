Установка E-commerce на сайте на Wordpress

Взял заказ, пропал, 4 дня не отвечает, хотя заказ должен был сделать за 1 день. Не рекомендую. При этом еще на сайте появились вирусы. Не знаю с чем это связано, но человек, который взял доступы и не выходит на связь доверия не вызывает и невольно закладываются мысли о том, что вирусы связаны с ним.