Установка E-commerce на сайте на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки165 просмотров

Нужно установить и настроить Интернет-магазин на сайте на Wordpress.

Сайт http://lekarstvennyetravy.ru/pricelist/sbory

Можно сделать на E-commerce.

Дизайн переделывать не нужно.

Страница категории с товарами: http://lekarstvennyetravy.ru/pricelist/sbory (добавить цену)

В шапке добавить корзину.

Страница товара: http://lekarstvennyetravy.ru/vspomogatelnyj-chaj-6-dlya-zhenshhin-posle-40-let (тоже только добавить цену)

Оплата:

- наличными

Доставка:

- курьером.

WordPress
8 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

usapan
Сапан 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Взял заказ, пропал, 4 дня не отвечает, хотя заказ должен был сделать за 1 день. Не рекомендую. При этом еще на сайте появились вирусы. Не знаю с чем это связано, но человек, который взял доступы и не выходит на связь доверия не вызывает и невольно закладываются мысли о том, что вирусы связаны с ним.

Заявки фрилансеров

usapan
Сапан 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад