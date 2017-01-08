Адаптирование готового шаблона Joomla под сайт-витрину компьютеров

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Наша цель: продажа мини-компьютеров преимущественно для корпоративных клиентов.

Ищем специалиста для адаптации купленного шаблона под потребности нашего сайта-витрины. 

Для будущего должна быть предусмотрена возможность совершения покупки на сайте. 

Куплен готовый шаблон на движке Joomla: http://joomla.vinagecko.net/t/vina_kenzo/ 

Пример сайта, который частично подходит нам:  http://www.vorke.com

Необходимо следующее:

1. Проработка структуры сайта и каталога.

2. Работа с модулями и плагинами.

3. Запуск готового сайта в работу. 

Ассортимент товара небольшой - около 20 позиций.

Просьба сразу указывать стоимость Вашей работы за исполнение данного проекта.

Joomla
8 лет назад
russlee
Руслан 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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