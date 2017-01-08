Натянуть CMS на страницу новостей

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок193 просмотра

Есть свёрстанный сайт и в нём страница новостей. Новость состоит из заголовка и текста. Необходимо натянуть на эту страницу CMS.

8 лет назад
bugash
Андрей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров