Небольшие правки на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки119 просмотров

corretto. ru

1. в меню не отображаются категории матрасов (в моб. версии)

2. Слева оригинал, справа как бы хотелось (фото 1)

3. убрать косяк, который иногда вылезает (фото 2)

4. сделать чтобы на почту счет фактура приходила в таком же виде как оформление в pdf файле (pdf прикреплён)

Joomla
8 лет назад
petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров