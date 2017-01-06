Здравствуйте уважаемые... Что мне нужно ? 1.Ускорить сайт на Магенто (cms) движке очень долго грузиться сайт и переходы нужен хотя бы 2-3 сек. 2. Доработать на сайте некоторые вещи.Примеру: ( нужен добавить ...
Небольшие правки на joomla
corretto. ru
1. в меню не отображаются категории матрасов (в моб. версии)
2. Слева оригинал, справа как бы хотелось (фото 1)
3. убрать косяк, который иногда вылезает (фото 2)
4. сделать чтобы на почту счет фактура приходила в таком же виде как оформление в pdf файле (pdf прикреплён)
Заявки фрилансеров
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