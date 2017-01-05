Есть сайт, сделан на CMS Joomla 3.6.5. Нужно сделать его адаптив под просмотр на мобильных. Адрес сайта дам в личку тем, кто пришлет заявку в проект.
Магенто
Здравствуйте уважаемые...
Что мне нужно ?
1.Ускорить сайт на Магенто (cms) движке очень долго грузиться сайт и переходы нужен хотя бы 2-3 сек.
2. Доработать на сайте некоторые вещи.Примеру: ( нужен добавить раздели и изменить )
Ссылка на сайт gamgam.net... http://gamgam.net/ark-survival-evolved-957.html
За каждую работу буду платить отдельно( цена договорная ) . Буду размешать заказы по одному, в том плане что бюджет маленький пока ... Магазине будет от 10.000-20.000 товаров. Работа на сайте очень много. Будущем нужно Тех поддержка человека который всю работу сделает на сайте.
P.S Обращаться только физическим лицам,юридическими лицами или какие то компаний отказ. Только одним человекам который знает Магенто буду работать . .. Работу надо делать по части..
Всем Удачи...
1) Изменить поисковый систему
2) Добавить банеры на сайте пустые места
3) Добавить раздели и изменить местами
4) Дать для одного или несколько разделам другой дизайн (Покажу пример )
5)Ускорить сайт на Магенто через админ панель
6) Работа слайдерами
7) Работа товарами,не добавления в сайт, Цены бонусы ит.д
Еще Много чего.
Заявки фрилансеров
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