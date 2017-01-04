Перенос сайта с livestreet на wordpress

Требуется перенести сайт с LiveStreet на wordpress. На сайте порядка 200 статей и 180 записей в личных блогах.

Нужно:

1) Перенести все рубрики и метки статей(топиков);

2) Перенести все статьи(топики) сохранив: url; картинки; весь текст статей со списками, цитатами и таблицами; теги description и keywords.

3) Перенести все комментарии.

4) Перенести всех пользователей (логины, e-mail, аватары)

5) Перенести все записи в личных блогах с сохранением авторства пользователя, к переносу самих записей в личных блогах требования такие же как и к статьям.

В общем требуется ПОЛНЫЙ перенос сайта на движок wordpress.