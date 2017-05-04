Сделать мобильную версию сайта Joomla 3.6.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен18 заявок300 просмотров

Есть сайт, сделан на CMS Joomla 3.6.5. Нужно сделать его адаптив под просмотр на мобильных.

Адрес сайта дам в личку тем, кто пришлет заявку в проект.

Joomla
8 лет назад
Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

netta-in-the-net
Анна 
34 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$25
4 дня
работа сделана на высоком профессиональном уровне! Рекомендую к сотрудничеству!
Задача поставлена конкретно, оплата в срок. Все правки и вопросы по существу. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

netta-in-the-net
Анна 
34 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад