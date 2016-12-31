Cрочно задание

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки113 просмотров

Нужно срочно поправить сайт.

На битриксе. Оставляйте заявки, кто готов помочь

В заявках пишите свой скайп.

Дам, доступы и покажу ТЗ

8 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров