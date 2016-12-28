Нужно натянуть готовую верстку на cms wordpress(2 страницы)

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки130 просмотров

Добрый день, нужно сделать натяжку на cms wordpress обычного блога, вот страницы, которые нужно натянуть:

http://n.pmsv.ru/blog/

http://n.pmsv.ru/blog/post.html

WordPress
8 лет назад
saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

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AvocadoSEO
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$35
2 дня

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AvocadoSEO
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад