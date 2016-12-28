Есть сайт на движке joomla/ Оптимизировать страницы пагинации. поставить 301 редиректы (порядка 1000 страниц) подробную задачу пришлю на почту.
Сделать мелкие правки по битриксу
сделать мелкие правки по битриксу, оставляйте ваши контакты
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