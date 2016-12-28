Сделать мелкие правки по битриксу

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка126 просмотров

сделать мелкие правки по битриксу, оставляйте ваши контакты 

8 лет назад
TimurVasiliev
Тимур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад
$10
1 день
Отлично справился с работой! Рекомендую.
Спасибо за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад