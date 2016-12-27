Разработать фильтр для joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки116 просмотров

разработать фильтр по дополнительным поля расширения k2 Регион и город для сайта объявлений в joomla 3,6

1. Фильтр находиться на всех страницах в верхенй строке над объявлениями (как на Авито) или на главной странице. 

2. При входе на сайт Пользователь выбирает в списке Регион, а в другом зависимом списке появляются Города этого региона.  

3. Он выбирает Город и нажимает кнопку поиск. 

4. На сайте появляются только те объявления которые он выбрал в фильтре. 

5. Выбранные объявления должны быть как на главной странице (весь перечень найденных объявлений), так и находиться в категориях и их подкатегориях, что бы Пользователь мог смотреть определенные объявления в определенных категориях. 

6. При необходимости Пользователь может набрать в верхней строке или на главной странице новый Регион и город.   

7. Все объявления обновляются на новый регион и город. 

8. Поиск по фильтру идет по дополнительным полям модуля k2 "Регион" и "Город" в объявлениях.

Joomla
8 лет назад
gwogo
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров