Разработать фильтр для joomla

разработать фильтр по дополнительным поля расширения k2 Регион и город для сайта объявлений в joomla 3,6

1. Фильтр находиться на всех страницах в верхенй строке над объявлениями (как на Авито) или на главной странице.

2. При входе на сайт Пользователь выбирает в списке Регион, а в другом зависимом списке появляются Города этого региона.

3. Он выбирает Город и нажимает кнопку поиск.

4. На сайте появляются только те объявления которые он выбрал в фильтре.

5. Выбранные объявления должны быть как на главной странице (весь перечень найденных объявлений), так и находиться в категориях и их подкатегориях, что бы Пользователь мог смотреть определенные объявления в определенных категориях.

6. При необходимости Пользователь может набрать в верхней строке или на главной странице новый Регион и город.

7. Все объявления обновляются на новый регион и город.

8. Поиск по фильтру идет по дополнительным полям модуля k2 "Регион" и "Город" в объявлениях.