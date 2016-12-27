Добавить слайдер в модх и объяснить
Разработать фильтр для joomla
разработать фильтр по дополнительным поля расширения k2 Регион и город для сайта объявлений в joomla 3,6
1. Фильтр находиться на всех страницах в верхенй строке над объявлениями (как на Авито) или на главной странице.
2. При входе на сайт Пользователь выбирает в списке Регион, а в другом зависимом списке появляются Города этого региона.
3. Он выбирает Город и нажимает кнопку поиск.
4. На сайте появляются только те объявления которые он выбрал в фильтре.
5. Выбранные объявления должны быть как на главной странице (весь перечень найденных объявлений), так и находиться в категориях и их подкатегориях, что бы Пользователь мог смотреть определенные объявления в определенных категориях.
6. При необходимости Пользователь может набрать в верхней строке или на главной странице новый Регион и город.
7. Все объявления обновляются на новый регион и город.
8. Поиск по фильтру идет по дополнительным полям модуля k2 "Регион" и "Город" в объявлениях.
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