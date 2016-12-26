Работа с джумла 3,5

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки114 просмотров

Здравствуйте. Сайт информационный successfulauto.ru. Требуется скомпоновать меню и разделы, чтобы не было разбросано. Сделать внутреннюю перелинковку, найти дубли страниц. 

Joomla
8 лет назад
rus842
Руслан 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров