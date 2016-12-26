Нужно натянуть сверстаный дизайн на CMF Cotonti

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки207 просмотров

Здравствуйте.

Нужен человек, который хорошо знаком с CMF Cotonti, и способен натянуть сверстанный шаблон на движок.

Шаблон состоит из 20-25 страниц. Все необходимые модули имеются.

Если Вы не уверены в своих силах, лучше пропустите это предложение. 

Если у Вас есть дополнительный вопросы, обращайтесь в ЛС.

После успешного завершения этого блока работы, имеется ещё несколько блоков работы по этому проекту.

8 лет назад
never-mind
Михаил 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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