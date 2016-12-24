Реализовать регистрацию на Joomla

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Закрыт4 заявки156 просмотров

Регистрация с доп полями типа дата рождения пол и роль на сайте. 

Все это в попап окне.

Верстка есть

Joomla
8 лет назад
knocs666
Нияз 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров