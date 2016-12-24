Добрый день. Есть новостной сайт на DLE (кажетс на 9й версии) делался достаточно давно. сайт покушали вирусы ( сейчас сайт открывается вот так - http://take.ms/ClKet) - требуется воссстановить его работоспособность и полную функциональность (корректная ...
Реализовать регистрацию на Joomla
Регистрация с доп полями типа дата рождения пол и роль на сайте.
Все это в попап окне.
Верстка есть
Заявки фрилансеров
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