Нужно создать проект в website x5 13 версия

Нужно перенести сайт с wordpress в прграмму website x5

все картинки все уровни и тд все в проэкт и проэкт сбросить мне

требования

иметь лицензионную версию 13

сделать быстро и качественно

если есть какието формы или калькуляторы для сайта приветствуются

сацт рабочий дизайн новый есть все готово

перенести сайт

tour-v-bukovel.kiev.ua

жду Ваших предложений