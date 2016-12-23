Нужно создать проект в website x5 13 версия

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка167 просмотров

Нужно перенести сайт с wordpress в прграмму website x5 

все картинки все уровни и тд все в проэкт и проэкт сбросить мне 

требования 

иметь лицензионную версию 13 

сделать быстро и качественно 

если есть какието формы или калькуляторы для сайта приветствуются

сацт рабочий дизайн новый есть все готово

перенести сайт 

tour-v-bukovel.kiev.ua

жду Ваших предложений

WordPress
8 лет назад
Bukovel_city
Анатолий 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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