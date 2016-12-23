Добрый день Есть проект religion.in.ua на DLE 7.0 и есть порезка нового дизайна. Необходимо обновить движок до последней версии DLE и натянуть готовую порезку на этот движек. Структура сайта полностью остается прежней ...
Натянуть на Landing Page Wordpress + Woocommerce
Есть адаптивный Landing Page. На данный момент 4 товара + у каждого товара около 40 цветов ( в общей сложности получается 4 товара и около 160 товарных предложений). Все это дело интегрировано с amoCRM.Задача:
- Cверстать адаптивные, внутренние страницы по дизайн-макетам (корзина, внутренняя оформления заказа, добавить кнопку купить в 1 клик, добавить корзину).
- Натянуть это все на Wordpress
- Интегрировать Woocommerce, корзина должны быть ajax. Должны быть купоны. Должны быть скидки.
- Интегрировать яндекс кассу + paypal.
- ваш опыт работы с WP + Woocommerce.
- вашу цену в ставку за ВСЮ работу
- реальный срок реализации проекта (с правками багов и т.д.)
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