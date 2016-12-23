Натянуть на Landing Page Wordpress + Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка124 просмотра

Есть адаптивный Landing Page. На данный момент 4 товара + у каждого товара около 40 цветов ( в общей сложности получается  4 товара и около 160 товарных предложений). Все это дело интегрировано с amoCRM.Задача:

  • Cверстать адаптивные,  внутренние страницы по дизайн-макетам (корзина, внутренняя оформления заказа, добавить кнопку купить в 1 клик,  добавить корзину).
  • Натянуть это все на Wordpress
  • Интегрировать Woocommerce, корзина должны быть ajax. Должны быть купоны. Должны быть скидки.
  • Интегрировать яндекс кассу + paypal.
amoCRM интеграцию подправим сами.Указывайте 
  • ваш опыт работы с WP + Woocommerce.
  • вашу цену в ставку за ВСЮ работу
  • реальный срок реализации проекта (с правками багов и т.д.)
AJAXAmoCRMWooCommerceWordPress
8 лет назад
angas
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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