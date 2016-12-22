Плагин для wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка67 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо сделать простой плагин, можно на базе уже готового (есть несколько бесплатных, которые можно например доделать).

Задача:

На Wordpress установлен плагин Woocommerce. Необходима возможность кроспостинга товаров в группу вконтакте. Создавать товары не надо. Просто отправлять как обычную новость/запись на стене.

В новости должно быть описание товара, его фотки, его цена и ссылка на сам товар.

Вот собственно и все. Хотелось бы узнать стоимость такого плагина. Спасибо.

WooCommerceWordPress
8 лет назад
Kadilak
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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