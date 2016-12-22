Плагин для wordpress

Здравствуйте.

Необходимо сделать простой плагин, можно на базе уже готового (есть несколько бесплатных, которые можно например доделать).

Задача:

На Wordpress установлен плагин Woocommerce. Необходима возможность кроспостинга товаров в группу вконтакте. Создавать товары не надо. Просто отправлять как обычную новость/запись на стене.

В новости должно быть описание товара, его фотки, его цена и ссылка на сам товар.

Вот собственно и все. Хотелось бы узнать стоимость такого плагина. Спасибо.