Выгрузка всех фото из CMS Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок102 просмотра

Добрый день

Помогите, пожалуйста,  с таким простым вопросом

У нас CMS Bitrix, очень нужно выгрузить все картинки из нее с названиями товаров

Как это можно сделать и сколько будет стоить?

Спасибо

8 лет назад
tatyana_marketer
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
31 отзыв(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров