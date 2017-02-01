Натянуть на чистый opencart готовую верстку интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок135 просмотров

Натянуть на чистый opencart (oscommerce) готовую верстку интернет-магазина.

Верстка готова, но еще не до конца, я верстальщику еще поправки написал. Завтра уже все будет готово. Скидываю чтобы можно было понять объем работы:

http://bridg.i-like-trans-mus.myjino.ru/

http://bridg.i-like-trans-mus.myjino.ru/catalog.html

http://bridg.i-like-trans-mus.myjino.ru/tovar.html

http://bridg.i-like-trans-mus.myjino.ru/news.html

http://bridg.i-like-trans-mus.myjino.ru/single.html

Наполнять сайт не надо, только пару товаров для теста, что все работает.

Собственно цена и срок.

Opencart
8 лет назад
studia55x5
Игорь 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

devagency
Роман 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$200
3 дня
Все отлично, работа выполнена. Сайт на Opencart работает, доработки учтены.
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

devagency
Роман 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад