Оптимизировать загрузку сайта на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка100 просмотров

сайт https://goo.gl/WSjiwr

Настройка автокеширования сайта

Настройка CDN ускорителя

Прохождение мониторига качества

Оптимизация ресурсов сервера под сайт

8 лет назад
iconmax363
Максим 
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров