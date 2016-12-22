Программирование на Битрикс по ТЗ "Хлопок для сна"

Добрый день!

Необходимо программирование сайта на CMS Битрикс.

Дизайн и вёрстка уже готовы (прикладываю макеты). Сайт очень маленький.

К проекту есть ТЗ. По ТЗ не выполняется только раздел Статьи и вместо поиска Сфинкс используется стандартный.

В основном используется стандартный функционал Битрикс, по-этому работа не сложная и не долгая. Заметьте, что необходимо реализовать Сбербанк эквайринг.

Сроки короткие: 26 декабря нужно сдать готовый проект!

Бюджет 10000, только постоплата!

Прошу откликаться тех, кто уверенно работает с Битрикс (для специалистов эта работа очень лёгкая), и готов исправлять собственные ошибки.

Работа будет реализовываться на нашем сервере - на тестовом домене.