Программирование на Битрикс по ТЗ "Хлопок для сна"

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Добрый день!

Необходимо программирование сайта на CMS Битрикс.

Дизайн и вёрстка уже готовы (прикладываю макеты). Сайт очень маленький. 

К проекту есть ТЗ. По ТЗ не выполняется только раздел Статьи и вместо поиска Сфинкс используется стандартный.

В основном используется стандартный функционал Битрикс, по-этому работа не сложная и не долгая. Заметьте, что необходимо реализовать Сбербанк эквайринг.

Сроки короткие: 26 декабря нужно сдать готовый проект!

Бюджет 10000, только постоплата!

Прошу откликаться тех, кто уверенно работает с Битрикс (для специалистов эта работа очень лёгкая), и готов исправлять собственные ошибки.

Работа будет реализовываться на нашем сервере - на тестовом домене.

8 лет назад
leon-wolf1
Леонид 
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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