Нужно интегрировать верстку в WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок138 просмотров

Есть готовая верстка, нужно ее интегрировать в WordPress.

Нужны прямые руки и опыт в интеграции верстки.

WordPress
8 лет назад
spendhunters
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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