Можете предложить любой подходящий вам движок - бесплатный. Сайт представляет собой услуги посредника (по заказам из-за границы). В целом у нас все нюансы в личном кабинете пользователя. Большое количество полей ...
Интеграция верстки Bitrix
Посадить верстку на движок. Хорошее знание Bitrix, просьба не предлагать других.
Работа через скайп, пишите свой для связи.
Без предоплаты. Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату, передаете исходники.
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