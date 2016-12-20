Интеграция верстки Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка96 просмотров

Посадить верстку на движок. Хорошее знание Bitrix, просьба не предлагать других.

Работа через скайп, пишите свой для связи. 

Без предоплаты. Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату, передаете исходники. 

8 лет назад
asker81
Денис 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров