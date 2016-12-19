Помощь битрикс

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Закрыт1 заявка74 просмотра

Есть карта selipoehal.ru/maps/ ее доработать. Кто знает Битрикс пишите, нужно сделать оперативно. Спасибо! 

Вот что нужно: 

1. Необходимо сделать так, чтобы: меню категорий были скрыты при загрузки карты и выглядели не так joxi.ru/52aNjnoI4benLA а вот так joxi.ru/gmvgZDpfx43gw2 

2. Карта должна показывать только Россию (т.е. отцентровать) 

3. Что бы разделы в меню категорий joxi.ru/8An5PzZtj7WGq2 не были выделены (нажмите на раздел что бы понять о чем речь), и при этом все точки на карте отображались. А если нажать на раздел слева то на карте точки отображаются только этого пункта меню, например я нажимаю гостиницы и у меня на карте пропадают все все точки кроме гостиниц. А сейчас работает так, что если все пункты не выделишь joxi.ru/8An5PzZtj7WGq2 то точки не отображаются вообще

8 лет назад
Maestro8989
Евгений 
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов

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