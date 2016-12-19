добрый день. Нужен специалист по ocStore 1.5.5.1.2 -основная задача, доработать загрузку номенклатуры(из экселя сформированного в 1с) и картинок(парсинг с основного сайта поставщика): 1) из файла надо взять группу, наименование, артикул(код), цену, описание, ...
Обновить модуль simpla на 4.8.6 с сохранением настроек
- Сайт gomake.ru
- Дистрибутив модуля есть
- Ключ есть
- Доступ по ftp есть
- Доступ в админку есть
- Сайт на opencart
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