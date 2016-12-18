Доработка сайта на Wordpress

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Закрыт4 заявки152 просмотра

Необходимо внести небольшие правки в верстку, выровнять картинки и поправить работу модуля Мероприятия. Детали в прикрепленном файле

WordPress
8 лет назад
Ostap4ik92
Никита 
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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