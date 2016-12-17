Создание CMS

Есть сайта, у которого все страницы имеют вид php (около 450шт) и созданы руками

Существует 3 типа страниц (верстка готова) и страницы работают

Необходимо добавить возможность создание страниц в визуальном редакторе

- например создаю страницу типа 1 (вписываю данные в поля) и они выводятся в нужном месте верстке все просто

Создать паука для sitemap.xml

Создать блок новостей

Создать раздел расписание (функционал работает, нужен только вывод)

Самое главное чтобы редиректы отрабатывали на уровне cms а не htacess

Чем проще и легче будет сайт, тем лучше!

Сейчас все страницы имеют чистый и быстрый код - также сохранить!

Переписать модуль отзывы (он написан, но можно сократить и улучшить код)