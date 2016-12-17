Завершить проект по разработке сайта-доски объявлений (ModX)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Ведется проект по разработке сайта – доски объявлений и каталога клиник с гибкой возможностью фильтрации. Текущий исполнитель не смог его завершить. 

В качестве CMS используется MODX Revo. 

ТЗ: yadi.sk/i/8J32VvDexUgb8 

Макеты: yadi.sk/d/5WA2fBcxxNDaV 

Что нужно: 

довести проект до полной готовности в адекватные сроки 

Доступы для анализа уже выполненной работы и оценки оставшегося объем предоставлю по запросу. 

Текущий статус: 

По верстке – все в основном готово, не закончена до конца мобильная версия + нет активных элементов на кнопках и т.д.  

По технической части – Все шаблоны разбиты на чанки и сниппеты, полностью реализована фильтрация на главной. Фильтрация по клиникам также работает. 

Не закончено пока – форма добавления объявлений и клиник, там надо доделать нестандартным сниппетом, не настроен до конца вывод комментариев, избранного, регистрация работает но недооформлена, отправка личного сообщения из карточки, отдельная страница поиска + несколько мелких багов 

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Оплата проекта – поэтапная или сделка без риска за счет исполнителя 

MODX
8 лет назад
next-promo
Денис 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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