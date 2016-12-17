Завершить проект по разработке сайта-доски объявлений (ModX)

Ведется проект по разработке сайта – доски объявлений и каталога клиник с гибкой возможностью фильтрации. Текущий исполнитель не смог его завершить.

В качестве CMS используется MODX Revo.

ТЗ: yadi.sk/i/8J32VvDexUgb8

Макеты: yadi.sk/d/5WA2fBcxxNDaV

Что нужно:

довести проект до полной готовности в адекватные сроки

Доступы для анализа уже выполненной работы и оценки оставшегося объем предоставлю по запросу.

Текущий статус:

По верстке – все в основном готово, не закончена до конца мобильная версия + нет активных элементов на кнопках и т.д.

По технической части – Все шаблоны разбиты на чанки и сниппеты, полностью реализована фильтрация на главной. Фильтрация по клиникам также работает.

Не закончено пока – форма добавления объявлений и клиник, там надо доделать нестандартным сниппетом, не настроен до конца вывод комментариев, избранного, регистрация работает но недооформлена, отправка личного сообщения из карточки, отдельная страница поиска + несколько мелких багов

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Оплата проекта – поэтапная или сделка без риска за счет исполнителя