Программирование сайта. MODX Revolution.

Нужен специалист(ы), способный допрограммировать сайт.

Есть вёрстка. Есть часть страниц, в которые нужно внести корректировки + новые страницы.

Магазин на modx Revo + minishop2. Кастомные фильтры на mfilter2.

Вёрстка на LESS и в любом случае вы должны уметь писать и на PHP и на JS, так как много нестандартных решений. + учитывать нормальную встройку seo

Вывесить на хостинг, перенести данные со старого сайта.

Глянуть уже сделанные страницы: http://ikeds.color-group.ru/

В дальнейшем: поддержка, увеличение функционала.