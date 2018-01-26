Программирование сайта. MODX Revolution.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки180 просмотров

Нужен специалист(ы), способный допрограммировать сайт.

Есть вёрстка. Есть часть страниц, в которые нужно внести корректировки + новые страницы.

Магазин на modx Revo + minishop2. Кастомные фильтры на mfilter2.

Вёрстка на LESS и в любом случае вы должны уметь писать и на PHP и на JS, так как много нестандартных решений. + учитывать нормальную встройку seo

Вывесить на хостинг, перенести данные со старого сайта.

Глянуть уже сделанные страницы: http://ikeds.color-group.ru/

В дальнейшем: поддержка, увеличение функционала.

JavaScriptMODXPHP
8 лет назад
Cougar97
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

shaganian
Владимир 
42 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$100
7 дней
Поскольку работали уже давно, не уверен, что отзыв будет объективным. Весьма вероятно, что нюансы почему вышло так, а не иначе, уже забылись. Рекомендовать могу.
Все ок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

shaganian
Владимир 
42 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад