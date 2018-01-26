Сверстанные макеты установить на движек http://www.advantshop.net/ Вот модуля к нему http://www.advantshop.net/modules
Программирование сайта. MODX Revolution.
Нужен специалист(ы), способный допрограммировать сайт.
Есть вёрстка. Есть часть страниц, в которые нужно внести корректировки + новые страницы.
Магазин на modx Revo + minishop2. Кастомные фильтры на mfilter2.
Вёрстка на LESS и в любом случае вы должны уметь писать и на PHP и на JS, так как много нестандартных решений. + учитывать нормальную встройку seo
Вывесить на хостинг, перенести данные со старого сайта.
Глянуть уже сделанные страницы: http://ikeds.color-group.ru/
В дальнейшем: поддержка, увеличение функционала.
Выбранный исполнитель
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