Очистка сайта от вредоносного кода

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок166 просмотров

Есть сайт - https://goo.gl/KO6tJu

При заходе бразуер ругается на возможно вредоносное ПО на сайте.

Реализован на WP.

Требуется устранить данный момент.

Предложение по ценам оставляйте в заявке. 

WordPress
8 лет назад
Andre1
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$8
1 день
Качественно, быстро. Мои рекомендации!
Рад был помочь Сергею. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад