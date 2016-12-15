Перенос сайта с CMS Joomla на SharePoint

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок95 просмотров

Добрый день.

Интересует перенос корпоративного сайта с CMS Joomla на SharePoint.

Ждем Ваших предложений по стоимости и сроках.

Joomla
8 лет назад
increate
Максим 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров