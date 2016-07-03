Команда «In Create» – состоит исключительно из креативных и современных специалистов в своем деле. У нас всегда свежие взгляды на все бизнес

процессы клиентов. На сегодняшний день мы молодая команда с большим

потенциалом.Мы предлагаем такие услуги:— Наполнение сайтов (любые админки, уникальные описания, высокая скорость работы, опытная команда, оправданные цены); — HTML-верстка (кроссбраузерная валидная верстка сайтов, HTML5, CSS3, jQuery); — Тестирование сайтов (качественное тестирование сайтов); — Сайты «под ключ» (создание сайтов любой сложности);— Дизайн сайтов (уникальный дизайн без плагиата, с чистого листа);и многое другое....