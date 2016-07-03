increate

Максим increate

 
32 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Команда «In Create» – состоит исключительно из креативных и современных специалистов в своем деле. У нас всегда свежие взгляды на все бизнес 

процессы клиентов. На сегодняшний день мы молодая команда с большим 

потенциалом.Мы предлагаем такие услуги:— Наполнение сайтов (любые админки, уникальные описания, высокая скорость работы, опытная команда, оправданные цены); — HTML-верстка (кроссбраузерная валидная верстка сайтов, HTML5, CSS3, jQuery); — Тестирование сайтов (качественное тестирование сайтов); — Сайты «под ключ» (создание сайтов любой сложности);— Дизайн сайтов (уникальный дизайн без плагиата, с чистого листа);и многое другое....

Верстка сайтаДизайн сайтаHTMLjQuery

  • Нужна мобильная версия интернет-магазина (Magento)

    Добрый день. Нужна мобильная версия  интернет-магазина. Сайт написан на CMS Magento  Ждем предложений по срокам и стоимостям: - Адаптивная версия сайта; (Нужна отдельная оценка); - Мобильная версия сайта на поддомене m.site.com; (Нужна отдельная оценка);

    Magento
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужна разработка интернет-магазина для Галерии

    Нужна разработка интернет-магазина для Галерии За основу берем пример сайта: http://www.saatchiart.com CMS сайта - OpenCart. Вся функциональная часть как на сайте  http://www.saatchiart.com Ждем ваших предложений по стоимости и срокам.

    OpenCart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужна разработка сервиса (Аналог Price.ua и Hotline.ua)

    Добрый день. Нужна разработка сервиса (Аналог Price.ua и Hotline.ua) Основные функциональные требования: - Адаптивная верстка сайта согласно предоставленным макетам. - Центральная административная панель для управления всем сайтом. - Регистрация двух типов аккаунтов. Отдельный аккаунт для пользователя, и отдельный аккаунт для ...

    Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка онлайн игры

    [b]Добрый день. Интересует разработка онлайн интернет-игры. Информация об игре находится ниже: Карточная игра тринька онлайн [/b][b]Описание игры [/b][b]Игра тринька[/b] - это увлекательная и азартная карточная игра. [url=http://gamesberg.com/games.php]Играть в триньку[/url] легко, поэтому эта игра пользуется популярностью у людей разного поколения. Карточная ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интересует разработка площадки для размещения услуг

    Добрый день. Интересует разработка проекта для размещение услуг, аналог Uber и Uklon. (Сфера деятеотности - салоны красоты). Суть проекта: Пользователь который заходит на сайт, может оставить заявку на любую услугу из салона красоты. Пользователь видит фильтр, где он указывает: ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужна разработка корпоративного сайта для Застройщика

    [code][/code]Нужна разработка корпоративного сайта для Застройщика Основные требования: - Адаптивная верстка сайта согласно предоставленным макетам. - По каждому объекту нужно вести хронологию строительства (текст, фото и видео) - Каждый объект будет как отдельный лендинг пейдж (5шт)  - Разделы "Блог" и ...

    Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка интернет-магазина обуви

    Добрый день. Нужна разработка интернет-магазина для обуви!  Основные требования: - Адаптивная верстка сайта согласно надданному макету; - Разработка кастомизатора обуви (пример http://store.nike.com/ru/ru_ru/product/sock-dart-id/?piid=42531&amp;pbid=748841468#?pbid=748841468 и https://www.my-swear.com/config/preview?model=maddox&amp;p=elastic:elastic:white&amp;p=lining:calf_lining:white&amp;p=sole:rubber:white&amp;p=front:nappa:white&amp;p=shadow:default:default&amp;p=side:nappa:white) 5 цветов; 5 цветов; 5 материалов; 10 пар мужских; 10 пар женских; 5 ракурсов (лево, право, перед, зад, вверх; 360 градусов поворот ( ...

    OpenCartВерстка сайтаАдаптивная верстка сайта
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка площадки для объявлений

    Добрый день. Интересует разработка интернет-площадки для обьявлений. Аналог OLX, но на много проще! Что должно присутствовать на сайте. - Адаптивная верстка; - Личный кабинет для пользователей, где он сможет размещать объявления и получать сообщение. - Возможность авторизироваться пользователю через социальную сеть; - ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Устранение проблемы на сайте:

    Старый сайт - ghall.com.ua новый - wrblog.ru/ghall Ситуация следующая - новостной ресурс, после редизайна, сайт начал глючить. Ресурс не выдерживает больше 100 чел, которые одновременно находятся на сайте. Нужно разобраться в чем проблема, и устранить ее. Ждем предложений по стоимости ...

    Редизайн сайта
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка интернет-площадки для тендеров

    Интересует разработка тендерной площадки: 1. Главной функцией проекта является тендерный площадка, такая как эта (http://www.kernel.ua/ru/tenders/). Однако в дополнение к тому уже есть в Кернеле нужна еще одна колонка напротив каждого лота для регистрации участников (для принятия ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка интернет-магазина на OpenCart

    Нужен разработчик для интернет-магазина на OpenCart: Интернет-магазин с уникальным дизайном (то есть нужна адаптивная верстка интернет-магазина, согласно наданым макетам) Особенности функциональной части: - Все, что есть в OpenCart по умолчанию + - Модуль "Покупка в один клик" - Сокращенное оформление заказа ...

    OpenCart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Небольшие правки для интернет-магазина OpenCart

    Добрый день. Нужно внедрить небольшие правки в интернет-магазин на OpenCart: Ссылка на сайт: http://test.gopromarket.in.ua/ Вот список правок: - Сделать навигационно меню для планшетной ориентации, как в мобильной версии, и фиксированным (включая десктопную навигацию) - Поправить пагинацию в каталоге, или сделать, чтобы выводились ...

    OpenCartКарточки товаров
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Устранение проблем с сайтом (через поисковою выдачу Google)

    С сайтом profort.kiev.ua есть небольшие проблемы, а именно: Сайт рабочий, все ок. Когда в поисковой выдачи Google через запрос "profort.kiev.ua" заходишь на сайт, то попадаешь на непонятные сайты различной не приличной тематики. Нужно срочно устранить этот баг. Ждем от Вас ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка online калюкулятора Drupal

    Добрый день. Нужно разработать online калюкулятора для просчета стоимости окна по определеным параметрам. К примеру: Вид окна Профиль Фурнитура Размеры окна (ВхШхГ) и дополнительные опции. Модуль должен быть редактированным через админ панель сайта. Сайт написан на CMS Drupal. Ждем Ваших предложений по стоимости и срокам. Пишите, ...

    Drupal
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад