Добрый день. Интересует перенос корпоративного сайта с CMS Joomla на SharePoint. Ждем Ваших предложений по стоимости и сроках.
Команда «In Create» – состоит исключительно из креативных и современных специалистов в своем деле. У нас всегда свежие взгляды на все бизнес
процессы клиентов. На сегодняшний день мы молодая команда с большим
потенциалом.Мы предлагаем такие услуги:— Наполнение сайтов (любые админки, уникальные описания, высокая скорость работы, опытная команда, оправданные цены); — HTML-верстка (кроссбраузерная валидная верстка сайтов, HTML5, CSS3, jQuery); — Тестирование сайтов (качественное тестирование сайтов); — Сайты «под ключ» (создание сайтов любой сложности);— Дизайн сайтов (уникальный дизайн без плагиата, с чистого листа);и многое другое....
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна разработка сайта для радиостанции. По функциональной части, как примеры: - Радио Рокс Украина - Рок ФМ Москва - Радио Монтекарло Россия Ждем предложений по срокам и стоимости.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужна мобильная версия интернет-магазина. Сайт написан на CMS Magento Ждем предложений по срокам и стоимостям: - Адаптивная версия сайта; (Нужна отдельная оценка); - Мобильная версия сайта на поддомене m.site.com; (Нужна отдельная оценка);Мобильные приложения6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна разработка интернет-магазина для Галерии За основу берем пример сайта: http://www.saatchiart.com CMS сайта - OpenCart. Вся функциональная часть как на сайте http://www.saatchiart.com Ждем ваших предложений по стоимости и срокам.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужна разработка сервиса (Аналог Price.ua и Hotline.ua) Основные функциональные требования: - Адаптивная верстка сайта согласно предоставленным макетам. - Центральная административная панель для управления всем сайтом. - Регистрация двух типов аккаунтов. Отдельный аккаунт для пользователя, и отдельный аккаунт для ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 лет назад
[b]Добрый день. Интересует разработка онлайн интернет-игры. Информация об игре находится ниже: Карточная игра тринька онлайн [/b][b]Описание игры [/b][b]Игра тринька[/b] - это увлекательная и азартная карточная игра. [url=http://gamesberg.com/games.php]Играть в триньку[/url] легко, поэтому эта игра пользуется популярностью у людей разного поколения. Карточная ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Интересует разработка проекта для размещение услуг, аналог Uber и Uklon. (Сфера деятеотности - салоны красоты). Суть проекта: Пользователь который заходит на сайт, может оставить заявку на любую услугу из салона красоты. Пользователь видит фильтр, где он указывает: ...Закрыт7 лет назад
[code][/code]Нужна разработка корпоративного сайта для Застройщика Основные требования: - Адаптивная верстка сайта согласно предоставленным макетам. - По каждому объекту нужно вести хронологию строительства (текст, фото и видео) - Каждый объект будет как отдельный лендинг пейдж (5шт) - Разделы "Блог" и ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужна разработка интернет-магазина для обуви! Основные требования: - Адаптивная верстка сайта согласно надданному макету; - Разработка кастомизатора обуви (пример http://store.nike.com/ru/ru_ru/product/sock-dart-id/?piid=42531&pbid=748841468#?pbid=748841468 и https://www.my-swear.com/config/preview?model=maddox&p=elastic:elastic:white&p=lining:calf_lining:white&p=sole:rubber:white&p=front:nappa:white&p=shadow:default:default&p=side:nappa:white) 5 цветов; 5 цветов; 5 материалов; 10 пар мужских; 10 пар женских; 5 ракурсов (лево, право, перед, зад, вверх; 360 градусов поворот ( ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Интересует разработка интернет-площадки для обьявлений. Аналог OLX, но на много проще! Что должно присутствовать на сайте. - Адаптивная верстка; - Личный кабинет для пользователей, где он сможет размещать объявления и получать сообщение. - Возможность авторизироваться пользователю через социальную сеть; - ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Старый сайт - ghall.com.ua новый - wrblog.ru/ghall Ситуация следующая - новостной ресурс, после редизайна, сайт начал глючить. Ресурс не выдерживает больше 100 чел, которые одновременно находятся на сайте. Нужно разобраться в чем проблема, и устранить ее. Ждем предложений по стоимости ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Интересует разработка тендерной площадки: 1. Главной функцией проекта является тендерный площадка, такая как эта (http://www.kernel.ua/ru/tenders/). Однако в дополнение к тому уже есть в Кернеле нужна еще одна колонка напротив каждого лота для регистрации участников (для принятия ...Закрыт8 лет назад
Нужен разработчик для интернет-магазина на OpenCart: Интернет-магазин с уникальным дизайном (то есть нужна адаптивная верстка интернет-магазина, согласно наданым макетам) Особенности функциональной части: - Все, что есть в OpenCart по умолчанию + - Модуль "Покупка в один клик" - Сокращенное оформление заказа ...Закрыт8 лет назад
Добрый день. Нужно внедрить небольшие правки в интернет-магазин на OpenCart: Ссылка на сайт: http://test.gopromarket.in.ua/ Вот список правок: - Сделать навигационно меню для планшетной ориентации, как в мобильной версии, и фиксированным (включая десктопную навигацию) - Поправить пагинацию в каталоге, или сделать, чтобы выводились ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
С сайтом profort.kiev.ua есть небольшие проблемы, а именно: Сайт рабочий, все ок. Когда в поисковой выдачи Google через запрос "profort.kiev.ua" заходишь на сайт, то попадаешь на непонятные сайты различной не приличной тематики. Нужно срочно устранить этот баг. Ждем от Вас ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Нужно разработать online калюкулятора для просчета стоимости окна по определеным параметрам. К примеру: Вид окна Профиль Фурнитура Размеры окна (ВхШхГ) и дополнительные опции. Модуль должен быть редактированным через админ панель сайта. Сайт написан на CMS Drupal. Ждем Ваших предложений по стоимости и срокам. Пишите, ...Закрыт8 лет назад