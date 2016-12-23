Доработать сайт на Wordpress

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок156 просмотров

Есть сайт на Wordpress. Покупался шаблон на Templatemonster, но не можем сделать нормальное меню, в шаблоне нет модуля новостей, а новости нужны в виде акций. Нужно вверстать в шапку блок с телефонами и иконками соцсетей и прочие мелочи по доработке.

Сроки - до воскресенья 18.12.2016.

WordPress
8 лет назад
anton202
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$70
4 дня
Всё сделал. Всё работает. Всегда на связи. Внимателен к мелочам. Подсказывает ответы на все вопросы, появляющиеся в процессе выполнения задачи. Рекомендую.
поработали замечательно, четкая задачча, все по сути, что и как где сделать, отличный заказчик рекомендую

Заявки фрилансеров

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад