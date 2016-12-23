Доработать сайт на Wordpress

Есть сайт на Wordpress. Покупался шаблон на Templatemonster, но не можем сделать нормальное меню, в шаблоне нет модуля новостей, а новости нужны в виде акций. Нужно вверстать в шапку блок с телефонами и иконками соцсетей и прочие мелочи по доработке.

Сроки - до воскресенья 18.12.2016.