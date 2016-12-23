Привет всем, кто разбирается в WP_Query! Я только начал работать с API вордпресса, поэтому пока не смог решить проблему. Почему приведенный код работает правильно в шаблоне index.php, т.е. выводит три ...
Доработать сайт на Wordpress
Есть сайт на Wordpress. Покупался шаблон на Templatemonster, но не можем сделать нормальное меню, в шаблоне нет модуля новостей, а новости нужны в виде акций. Нужно вверстать в шапку блок с телефонами и иконками соцсетей и прочие мелочи по доработке.
Сроки - до воскресенья 18.12.2016.
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