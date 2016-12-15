Задача для сильных специалистов по API вордпресс. Глюк с WP_Query

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок152 просмотра

Привет всем, кто разбирается в WP_Query!

Я только начал работать с API вордпресса, поэтому пока не смог решить проблему.

Почему приведенный код работает правильно в шаблоне index.php, т.е. выводит три случайных товара под слайдером на главной https://yadi.sk/i/6ynjEomp33YMeu, но не работает в файле functions.php?

$args = array( 'post_type' => 'product', 'posts_per_page' => 1, 'product_cat' => 'na-glavnuyu', 'orderby' => 'rand' );

$loop = new WP_Query( $args );

while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post();?>

....

Этот код ни я писал!

Он должен правильно выводить товары из категории  'product_cat' => 'na-glavnuyu', но выводит товары из любых категорий.

Этот же код должен выполняться при обращении по адресу http://avista-optica.ru/?show_rand_products&t=12345 

Обращение на него идет через аякс, и полученные результаты записываются в блок div#rand-products на главной https://yadi.sk/i/6ynjEomp33YMeu

$.ajax

(

{

url: "/?show_rand_products",

cache: false

}

).done

(

function( html )

{

$("#rand-products").html(html);

}

);

Это нужно, чтобы блоки из 3-х товаров на главной (под слайдером) отображаться случайные товары даже при включенном кэше!

Если загружать эти блоки сразу в тело документа без аякса, то случайного отображения товаров не будет, т.к. главная страница будет браться из кэша.

Пока не знаю, как более грамотно работать с аяксом в вордпрессе, поэтому сделал в файле functions.php вот так

if(isset($_GET['show_rand_products'])){show_rand_products(); exit;};

Т.е. при запросе http://avista-optica.ru/?show_rand_products&t=12345  с помощью функции show_rand_products выводим нужные товары, и сразу выходим.

Полный код функции show_rand_products() тут http://codepad.org/Y7F7wTrf

AJAXHTMLWordPress
8 лет назад
osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Битрикс: Настроить правило обработки адреса

    Есть запрашиваемый урл: http://site.ru/custom-page.html  Необходимо, чтобы отображалась страница по адресу: http://site.ru/catalog/custom-category/custom-product/ - вобщем карточка определенного товара, но при этом урл должен остаться как запрашиваемый. Страница должна отдавать 200OK, при этом сразу открываться ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать сайт на CMS по аналогии с примером

    Требуется создать полноценный сайт на удобной CMS по аналогии с данным примером (практически точную копию) - elastique.de. Прошу в предложениях указывать: CMS ,цену и сроки. Оплата строго по факту выполненной работы после тестирования. ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Обновление форума PHPBB

    Нужно обновить форум, может добавить каких нибудь полезных плагинов. Также хотим поменять скин.  В общем, нужен творческий подход, конкретных пожеланий, кроме обновления - нет. Опыт и отзывы - обязательны ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Развернуть шаблон на Open Cart 2

    Нужно развернуть шаблон (ссылка на шаблон) с нуля. Шаблон уже куплен.  Дополнительно нужно реализовать следующие штуки:  1. Завести меню из ТЗ  2. Установить руссификатор   3. Установить модуль корзины Simple Open Cart ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Натянуть сайт на WP

    Приветствую уважаемый вебмастер! Ищу мастера,способного натянуть дизайн на сайт на WP. Страницы три: -главная -внутренняя -внутренняя с комментариями Отрисовки имеются. Цена договорная,но не более 30$

    WordPress
    Системы управления (CMS)12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Натянуть верстку на движок

    Задача натянуть верстку на движок , желательно вордпресс. Требования: 1. Что бы работало редактирование меню, статических страниц и записей. 2. В блоке "ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА:" можно было через админку добавлять ...

    HTMLWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад