Развернуть шаблон на Open Cart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок152 просмотра

Нужно развернуть шаблон (ссылка на шаблон) с нуля. Шаблон уже куплен. 

Дополнительно нужно реализовать следующие штуки: 

1. Завести меню из ТЗ 

2. Установить руссификатор  

3. Установить модуль корзины Simple Open Cart – корзина в один шаг 

4. Реализовать импорт товаров в YML (для Яндекс Маркета) 

5. Настроить Google E-commerce (с модулем или без) 

6. Создать файл карты сайта для Яндекс и Гугл Вебмастер 

7. Включить ЧПУ 

8. Подключить https 

9. Помочь подключить эквайринг (модуль – Яндекс Касса, Payler) 

10. Добавить 2-3 категории фильтров с ЧПУ URL 

11. Сделать липкое меню (меню которое закрепляется вверху экрана при прокрутке вниз) 

12. Переверстать шапку и сделать липкое меню мобильной версии 

13. Сделать всплывающее окно – Оставьте свой e-mail. И получите скидку на первую покупку. 

Чем быстрее сделаем, тем лучше. Сделаем эту задачу, будут еще подобные.

Opencart
8 лет назад
denisr235
Денис 
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

picass
Иван 
44 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 отзывов(-2)
8 лет назад
$80
2 дня
Почти 30 дней прошло. Сайт не сделан, человек на связь не выходит. Скайп picasso-web. Крайне не доволен и не рекомендую работать.

Заявки фрилансеров

picass
Иван 
44 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 отзывов(-2)
8 лет назад

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