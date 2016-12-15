Magento. Не работает экспорт товаров в CSV

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка114 просмотров

Не работает экспорт товаров в CSV.

Скриншот - http://joxi.ru/LQ2KaJ6Ce3Garj﻿

Требования к исполнителю:

  • Опыт работы с magento.
  • Наличие skype
Magento
8 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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