Шаблон для WordPress / волонтерский проект /

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок141 просмотр

Нужно сделать шаблон для WordPress по готовой верстке. 

Адаптивность не требуется, но если будет, то это плюс.

Проект делается для волонтерского проекта. Деньги - символические.

Название проекта - в личку потенциальным исполнителям.

Работу нужно завершить до 31 декабря.

WordPress
8 лет назад
vadimbaldin
Вадим 
51 год
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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