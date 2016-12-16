Нужен специалист(ы), способный допрограммировать сайт. Есть вёрстка. Есть часть страниц, в которые нужно внести корректировки + новые страницы. Магазин на modx Revo + minishop2. Кастомные фильтры на mfilter2. Вёрстка на LESS и ...
Шаблон для WordPress / волонтерский проект /
Нужно сделать шаблон для WordPress по готовой верстке.
Адаптивность не требуется, но если будет, то это плюс.
Проект делается для волонтерского проекта. Деньги - символические.
Название проекта - в личку потенциальным исполнителям.
Работу нужно завершить до 31 декабря.
Заявки фрилансеров
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