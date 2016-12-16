Перенести сайт на движок WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок135 просмотров

Есть сайт goo.gl/2Ww4Kc, выполнен на собственном движке. 

Нужно перенести на WP с сохранением верстки, структуры и контента, заголовков. 

То есть сделать тему по имеющемуся сайту, и конвертировать БД из имеющейся в БД WP. 

Виджеты в сайдбарах можно не сохранять. В остальном сайт должен быть идентичен. Оставляем скайпы .Оплата по факту , либо поетапно

WordPress
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров