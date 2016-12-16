Нужен специалист(ы), способный допрограммировать сайт. Есть вёрстка. Есть часть страниц, в которые нужно внести корректировки + новые страницы. Магазин на modx Revo + minishop2. Кастомные фильтры на mfilter2. Вёрстка на LESS и ...
Перенести сайт на движок WP
Есть сайт goo.gl/2Ww4Kc, выполнен на собственном движке.
Нужно перенести на WP с сохранением верстки, структуры и контента, заголовков.
То есть сделать тему по имеющемуся сайту, и конвертировать БД из имеющейся в БД WP.
Виджеты в сайдбарах можно не сохранять. В остальном сайт должен быть идентичен. Оставляем скайпы .Оплата по факту , либо поетапно
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