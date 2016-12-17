Подключить интернет-магазин (верстку) к OpenCart

$245
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок167 просмотров

01. Подключить интернет-магазин (верстку) к OpenCart. ТЗ прикрепил (внутри ссылки на верстку)

Сейчас магазин существует на старом дизайне, на платформе, то есть необходимо согласовать перенос.

02. Иметь большой опыт в OpenCart. Также желательно иметь знания по верстке (на всякий случай).

03. Сроки ~14 дней

04. Оплата по частичному факту.

Opencart
8 лет назад
Koollpatrick
Сергей 
42 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров