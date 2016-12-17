Поставить портал на Битрикс-Стандарт (уже сверстан)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки135 просмотров

Всем доброго дня! 

Буду выбирать того, кто готов начать работать уже сегодня (несмотря на то что выходные), т.к. новый год, сроки, все дела. 

Необходимо портал поставить на Битрикс-Стандарт (не обсуждается), сделать это в ближайшее время, чтобы работал основной функционал сайта (кликались кнопки/сслыки, созданы были инфоблоки, их можно было наполнять инфой и т.д.). 

Это первый этап, которому посвящено это задание. 

После этого и весь январь и февраль 2017 года по этому порталу будут еще другие этапы, связанные с большим количеством функционала и модулей, которые необходимо подключить к этому порталу. 

ТЗ в приложении. 

Идеальный срок сдачи первого этапа: 21 декабря. 

Пишите ваши цены, рассмотрим все варианты. 

ТЗ по первому этапу: yadi.sk/i/E8If6DDw33msUG

8 лет назад
andrey2610
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

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